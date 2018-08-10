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Противостояние рейдерам: как предприниматели вернули контроль над своими фирмами

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Владельцы сельскохозяйственного общества "Богдановское" и "Прилуцкого ХПП" через суд вернули контроль над своими предприятиями, который потеряли его из-за рейдеров еще в 2013 году.

По информации некоторых СМИ, к захвату причастен Андрей Головач, бывший глава налоговой милиции времен Януковича. Однако несмотря на решение суда, настоящих собственников на территорию не пропускала охрана из "титушек".

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"Меня назначили директором компании. Когда я приехал в соответствующее общество нас встретили вооруженные люди. На лице у них были маски. Они начали угрожать физической расправой", – директор СООО "Богдановское" Максим Пирожок.

Возмутили действия титушек и самих крестьян. По заявлению сельского председателя правоохранители возбудили уголовные дела против "титушек"

Направили соответствующие обращения к нашей местной прокуратуре и соответственно в прокуратуры Черниговской области на предмет установления этих фактов, а также предоставления соответствующей оценки,
– председатель Прилуцкой райгосадминистрации Денис Росовский.

По словам хозяев общества, руководители, назначеные рейдерами, намеренно доводили предприятие до банкротства.

Предыдущее руководство за последние годы довело предприятие до банкротства. Было выведено на свои же компании миллионы гривен, просто со счетов общества. Было украдено очень много имущества, а также большие задолженности по заработной плате,
– отметил Пирожок.

Сейчас общество "Богдановское" полностью возобновило свою работу. Охрану предприятия обеспечивает Департамент полиции охраны Нацполиции, патрульные следят за порядком на улицах села.

Теги: Новости Украины Новости Чернигова Бизнес Титушки
Источник: 24 канал
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