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Протистояння рейдерам: як підприємці повернули контроль над своїми фірмами

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Власники сільськогосподарського товариства "Богданівське" та "Прилуцького ХПП" через суд повернули контроль над своїми підприємствами, який втратили його через рейдерів ще в 2013 році.

За інформацією деяких ЗМІ, до захоплення причетний Андрій Головач, колишній глава податкової міліції часів Януковича. Однак попри рішення суду, справжніх власників на територію не пропускала охорона з "тітушок".

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"Мене було призначено директором компанії. Коли я приїхав у відповідне товариство нас зустріли озброєні люди. На лиці в них були маски. Вони почали погрожувати фізичною розправою", – директор СТОВ "Богданівське" Максим Пирожок.

Обурили дії тітушок і самих селян. За заявою сільського голови правоохоронці порушили кримінальні справи проти "тітушок"

Скерували відповідні звернення до нашої місцевої прокуратури і відповідно до прокуратури Чернігівської області на предмет встановлення цих фактів, а також надання відповідної оцінки,
– голова Прилуцької райдержадміністрації Денис Росовський.

За словами господарів товариства, керівники призначених рейдерів навмисно доводили підприємство до банкрутства.

Попереднє керівництво за останні роки довело підприємство до банкрутства. Було виведено на свої ж компанії мільйони гривень, просто з рахунків товариства. Було вкрадено дуже багато майна, а також великі заборгованості по заробітній платі,
– зазначив Пирожок. 

Наразі товариство "Богданівське" повністю відновило свою роботу. Охорону підприємства забезпечує Департамент поліції охорони Нацполіціі, патрульні слідкують за порядком на вулицях села.

Теги: Новини України Новини Чернігова Бізнес Тітушки
Джерело: 24 канал
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