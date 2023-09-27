Впрочем, следует не самим отходить в изоляцию, а наоборот добиваться того, чтобы мировые спортивные организации меняли правила. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк.

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"Ребята тренировались, должны были приносить медали, а теперь их просто выбрасывают. Ваша задача блокировать Россию. Выгонять их, а не себя. Я против того, чтобы не допускать наших спортсменов, но и не допускать Россию", – отметил политолог.

Борьба с оккупантом в спорте

Николай Давыдюк привел яркий пример, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россияне на чемпионате мира. После определенных позорных решений международной федерации по отношению к украинской спортсменке и публичной огласке, организация пересмотрела правила. Отныне традиционное рукопожатие после поединка будет заменено дистанционным приветствием.

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"Харлан показала как нужно делать в спорте. Наша задача – переписать мировой спорт. Другой вопрос, что он коррумпирован. Это надо переписать, чтобы спорт принадлежал спортсменам, идее мира, силы, но благородной, а не "тушек" на поле боя в танках" . Сейчас спорт подыгрывает войне. И когда говорят спорт вне политики – это кощунство", – добавил Николай Давидюк.

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