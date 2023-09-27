Утім, варто не самим відходити в ізоляцію, а навпаки добиватися того, аби світові спортивні організації змінювали правила. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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"Хлопці тренувалися, мали приносити медалі, а тепер їх просто викидають. Ваше завдання блокувати Росію. Виганяти їх, а не себе. Я проти того, щоб не допускати наших спортсменів, але й не допускати Росію", – відзначив політолог.

Боротьба з окупантом у спорті

Микола Давидюк навів яскравий приклад, коли українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу. Після певних ганебних рішень міжнародної федерації по відношенню до української спортсменки і публічного розголосу, організація переглянула правила. Відтепер традиційне рукостискання після поєдинку буде замінено на дистанційне вітання.

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"Харлан показала як треба робити в спорті. Наше завдання – переписати світовий спорт. Інше питання, що він корумпований. Це треба переписати, щоб спорт належав спортсменам, ідеї миру, сили, але благородної, а не "тушок" на полі бою в танках. Зараз спорт підігрує війні. І коли кажуть спорт поза політикою – це блюзнірство", – додав Микола Давидюк.

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