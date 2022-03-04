"Героическое сопротивление украинского общества удивляет мир!" – справедливо отметили в Командовании. И доложили об успехах от 3 марта.

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Украинцы сбили еще три вражеских самолета

На протяжении суток 3 марта продолжались отчаянные бои по всем направлениям – и в небе, и на земле. При этом оккупант несет существенные потери – в том числе и в авиационной, и в бронированной технике, и, конечно, в живой силе.

В этот день украинские экипажи тактической авиации наносили удары по наземным целям, а противовоздушная оборона уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

Су-30СМ.

Су-34.

Су-25.

Враг имеет потери и в вертолетах, их сейчас уточняют.

Призываем российский и белорусский народы проснуться и снять кровавые очки пропаганды кремля!

– также призывали в ВСУ.