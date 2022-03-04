"Героїчний опір українського суспільства дивує світ!" – справедливе зазначили у Командуванні. І доповіли про успіхи від 3 березня.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Українці збили ще три ворожі літаки

Упродовж доби 3 березня тривали відчайдушні бої на всіх напрямках – і у небі, і на землі. При цьому окупант зазнає суттєвих втрат – зокрема і в авіаційній, і в броньованій техніці, і, звісно, у живій силі.

Цього дня українські екіпажі тактичної авіації завдавали ударів по наземних цілях, а протиповітряна оборона знищила ще три літаки російських окупантів.

Су-30СМ.

Су-34.

Су-25.

Ворог має втрати й у вертольотах, їх зараз уточнюють.

Закликаємо російський та білоруський народи прокинутися та зняти криваві окуляри пропаганди кремля!

– також закликали у ЗСУ.

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