Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полученный документ, следственное действие детектива антикоррупционного ведомства в отношении подозреваемого состоялось при участии адвоката Владислава Кулинича.

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Каковы подробности?

Детектив задал военнослужащему лишь один вопрос о том, что тот может сообщить об обстоятельствах, связанных с подозрением.

Сергей Дука собственноручно указал в протоколе, что будет давать показания только после ознакомления со всеми материалами следствия. Следственное действие завершилось через шесть минут, после чего документ подписали фигурант, его защитник и детектив.

Впрочем, уже через две недели генерал-майор выступил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет Алексей Гончаренко, где публично заперечив цей факт.

"Меня еще ни разу не допрашивали. Меня во всем обвинили в СМИ, но ни разу не допросили"– заявил подозреваемый.

Он также добавил перед членами парламентской комиссии, что ему якобы вообще не разрешили ознакомиться с материалами уголовного производства.

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В чем НАБУ подозревает сотрудника спецслужбы?

НАБУ и САП 4 ноября заявили о разоблачении преступной организации, состоящей как минимум из 12 человек, в ходе масштабной операции "Карфаген". По версии следствия, участники группировки организовали сеть мошеннических колл-центров, сбыт наркотических веществ и изготовление поддельной иностранной валюты.

Следствие утверждает, что нелегальный бизнес прикрывали отдельные сотрудники правоохранительных органов из СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, по данным правоохранителей, фигурировал под псевдонимом Аким и обеспечивал прикрытие колл-центров.

Прокурор САП сообщил в суде, что во время обыска подозреваемый уничтожил свои телефоны топором. Сам генерал на заседании парламентской комиссии подтвердил повреждение двух смартфонов, объяснив это защитой агентурной сети и сохранением государственной тайны.

Залог в 65 миллионов и освобождение

Высший антикоррупционный суд 6 ноября взял чиновника под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

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Всю сумму внесли примерно 1600 плательщиков, среди которых, по данным журналистов, были действующие сотрудники спецслужбы, и 13 ноября фигурант вышел из СИЗО.

Военнослужащий категорически отрицает свою вину в инкриминируемом участии в преступной организации с использованием служебного положения, называя дело личной местью директора НАБУ.

Как уже сообщалось на нашем сайте, генерал прибыл в парламент18 ноября, чтобы изложить собственную версию событий вокруг расследования антикоррупционных органов.

Ранее мы сообщали, что после освобождения из-под стражи подозреваемый обвинил антикоррупционное бюро в утечке внутренних документов.