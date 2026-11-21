Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на отриманий документ, слідча дія детектива антикорупційного відомства з підозрюваним відбулася за участі адвоката Владислава Кулініча.

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Які подробиці?

Детектив поставив військовослужбовцю лише одне запитання про те, що той може повідомити щодо обставин із підозри.

Сергій Дука власноруч вказав у протоколі, що даватиме показання лише після ознайомлення з усіма матеріалами слідства. Слідча дія завершилася за шість хвилин, після чого документ підписали фігурант, його захисник і детектив.

Втім, уже через два тижні генерал-майор виступив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює Олексій Гончаренко, де публічно заперечив цей факт.

Мене ще не допитували жодного разу. Мене у всьому звинуватили у ЗМІ, але жодного разу не допитали– заявив підозрюваний.

Він також додав перед членами парламентської комісії, що йому нібито взагалі не дозволили вивчити матеріали кримінального провадження.

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У чому НАБУ підозрює посадовця спецслужби?

НАБУ і САП 4 листопада заявили про викриття злочинної організації щонайменше з 12 осіб під час масштабної операції "Карфаген". За версією слідства, учасники угруповання організували мережу шахрайських колцентрів, збут наркотичних речовин і виготовлення підробленої іноземної валюти.

Слідство стверджує, що нелегальний бізнес покривали окремі правоохоронці з СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, за даними правоохоронців, фігурував під псевдонімом Акім і забезпечував прикриття колцентрів.

Прокурор САП повідомив у суді, що під час обшуку підозрюваний знищив свої телефони сокирою. Сам генерал на засіданні парламентської комісії підтвердив пошкодження двох смартфонів, пояснивши це захистом агентурної мережі та збереженням державної таємниці.

Застава в 65 мільйонів і вихід на волю

Вищий антикорупційний суд 6 листопада взяв посадовця під варту з альтернативою внесення застави у 65 мільйонів гривень.

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Всю суму внесли приблизно 1600 платників, серед яких, за даними журналістів, були чинні співробітники спецслужби, і 13 листопада фігурант вийшов із СІЗО.

Військовослужбовець категорично відкидає свою провину в інкримінованій участі у злочинній організації з використанням службового становища, називаючи справу особистою помстою директора НАБУ.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, генерал прибув до парламенту 18 листопада, аби викласти власну версію подій навколо розслідування антикорупційних органів.

Раніше ми розповідали, що після звільнення з-під варти підозрюваний звинуватив антикорупційне бюро у витоку внутрішніх документів.