Підозрюваний є фігурантом справи антикорупційних органів "Карфаген". Про це повідомляює "Центр протидії корупції".

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Що відомо про засідання?

Напередодні Дука просив Верховну Раду створити Тимчасову слідчу комісію. Виклик до парламенту він отримав й публічно погодився з'явитися до народних депутатів. Підозрюваний заявив про намір представити власну версію подій навколо розслідування антикорупційних органів.

Сам військовослужбовець публічно назвав кримінальне провадження щодо себе добре спланованою та заздалегідь зрежисованою інформаційно-політичною спецоперацією. Він відповів, що між НАБУ й СБУ немає ніякого конфлікту. Водночас, на думку Дуки, антикорупційні органи стали важелем політичного впливу на вище керівництво держави.

Посадовець назвав операції "добре зрежисованими фільмами" та піаркомпанією. Він розкритикував антикорупційні органи за те, що розслідування виходять під час міжнародних поїздок українських високопосадовців.

Всі добре зрежисовані фільми, вони нічим не закінчуються, для держави немає ніякого зиску з цього, а на міжнародній арені наша країна виступає як сама корупційна в світі держава, чим користуються, в тому числі російські ЗМІ– заявив Дука.

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Він прокоментував інформацію ЦПК, про наявність російських паспортів у батьків дружини, які залишились на окупованій Херсонщині. Він відповів, що має багато рідних з Херсонської області, проте його близькі – мати та брат, перебувають на підконтрольній Україні території. Дука сказав, що не спілкувався з батьками дружини, тож нібито не може підтвердити наявність паспортів країни-агресорки.

Також генерал прокоментував інформацію ЗМІ про те, що співробітників СБУ "змусили збирати гроші на заставу. Він заявив, що внески були добровільні. Також він розкритикував медіа та антикорупційні органи за поширення цієї інформації.

А от у мене питання до наших медіа, і до ВАКСу, САП і НАБУ: для чого ви списки осіб, співробітників СБУ розголосили у загальний доступ, а тепер цим співробітникам дзвонять журналісти та ставлять незручні питання…Для чого це робити? У нас же військовий час– сказав фігурант.

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Також він заявив, про погрози співробітників НАБУ погрожували йому, що він буде сидіти стільки ж, скільки й детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Дука заявив, що плівки ексгенпрокурора Руслана Кравченка щодо антикорупційних органів є правдивими.

Що відомо про справу Дуки?

Вищий антикорупційний суд 6 листопада відправив підозрюваного під варту на 60 днів. Водночас судова ухвала передбачала можливість внесення 65 мільйонів гривень застави.

Згодом "Українська правда" писала, що серед співробітників спецслужби почали поширювати заклики до збору коштів для звільнення посадовця. Уже 13 листопада за генерала внесли повну суму застави через понад 1600 окремих банківських платежів. Нагадаємо, що після виходу із СІЗО Сергій Дука звинуватив слідство упередженості та висловив готовність дати свідчення у Верховній Раді.