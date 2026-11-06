ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" Сергію Дуці

ВАКС обрав запобіжний захід Дуці / Getty Images (ілюстративне)
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці. Підозрюваного відправили до слідчого ізолятора з правом внесення застави.
Він є фігурантом операції антикорупційних органів "Карфаген". Про це повідомив Центр протидії корупції.
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Що відомо про рішення суду?
У п'ятницю, 6 листопада, суддя вищого антикорупційного суду України виніс обрав Сергію підозрюваному запобіжний захід. Сергій Дука перебуватиме під арештом. із правом внести заставу розміром 65 мільйонів гривень.
Посадовця підозрюють в участі у злочинній організації, яку вчинила службова особа з використанням свого службового становища. Судове засідання супроводжувалося підвищеними безпековими заходами через офіційне звернення спецслужби щодо можливої загрози терористичного акту. Нібито з цієї причини процес частково перевели в закритий режим, а журналістам організували відеотрансляцію в окремому приміщенні.
У випадку, якщо за Дуку внесуть заставу, він був зобов'язаний утриматися від спілкування із низкою осіб:
- очільником СБУ Олександром Покладом;
- керівником Нацполіції Максимом Цуцкірідзе;
- генералом СБУ Олександром Ковальчуком;
- очільником Одеської міської адміністрації Сергієм Лисаком.
Окрім того, підозрюваний буде змушений здати паспорти для виїзду закордон та носити електронний браслет.
В чому звинувачують Дуку?
Слідство закидає фігуранту систематичне прикриття нелегальних бізнесів, зокрема шахрайських кол-центрів, в обмін на неправомірну вигоду. Правоохоронці також зафіксували передачу чотирьох криптогаманців на суму близько 3 мільйонів доларів за спробу зняти арешт з активів наркосиндикату через Офіс генпрокурора.
Сам підозрюваний під час засідання відкидав наміри втекти з країни та заявляв про готовність співпрацювати з детективами. Водночас він публічно скаржився на надмірний розмір застави, стверджуючи, що не матиме можливості внести призначені суми.
Обшукам у заміському маєтку високопосадовця передувало протистояння, під час якого охорона погрожувала детективам вогнепальною зброєю з лазерними цілевказівниками. Правоохоронці повідомили, що генерал особисто з'являвся у вікні з пістолетом, а згодом знищив молотком два мобільні телефони та жорсткий диск.
Як вже повідомлялося на нашому сайті, детективи НАБУ затримали генерала 4 листопада в межах масштабної антикорупційної спецоперації Карфаген. Загалом силовики провели близько 70 обшуків по всій країні, викривши мережу корупційного прикриття незаконних бізнесів серед правоохоронців.
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