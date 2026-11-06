ВАКС избрал меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Сергею Дуце

Как сообщил Центр противодействия коррупции, судебное разбирательство завершилось взятием подозреваемого под стражу непосредственно в зале заседаний. Чиновника подозревают в участии в преступной организации, созданной должностным лицом с использованием своего служебного положения.

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Судебное заседание сопровождалось усиленными мерами безопасности из-за официального обращения спецслужб о возможной угрозе террористического акта. По этой причине процесс частично перевели в закрытый режим, а для журналистов организовали видеотрансляцию в отдельном помещении.

Обвинение в содействии синдикату

Следствие обвиняет фигуранта в систематическом прикрытии нелегальных бизнесов, в частности мошеннических колл-центров, в обмен на неправомерную выгоду. Правоохранители также зафиксировали передачу четырех криптокошельков на сумму около 3 миллионов долларов за попытку снять арест с активов наркосиндиката через Офис генпрокурора.

Сам подозреваемый во время заседания отрицал намерения сбежать из страны и заявлял о готовности сотрудничать со следователями. В то же время он публично жаловался на чрезмерный размер залога, утверждая, что не сможет внести назначенные суммы.

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Вооруженное сопротивление при задержании

Обыскам в загородном поместье высокопоставленного чиновника предшествовало противостояние, в ходе которого охрана угрожала детективам огнестрельным оружием с лазерными целеуказателями. Правоохранители сообщили, что генерал лично появлялся в окне с пистолетом, а впоследствии уничтожил молотком два мобильных телефона и жесткий диск.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 4 ноября детективы НАБУ задержали генерала в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации "Карфаген". Всего силовики провели около 70 обысков по всей стране, раскрыв сеть коррупционного прикрытия незаконных бизнесов среди правоохранителей.