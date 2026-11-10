Генерал СБУ Дука написав лист із СІЗО, де заявив про помсту з боку НАБУ

Зазначимо, що генерал є одним з фігурантів нової частини операції НАБУ та САП "Карфаген". Лист опублікувала сторона захисту підозрюваного у соцмережах.

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Що відомо про лист?

Адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов опублікував у Facebook звернення свого підзахисного. У ньому фігурант вимагає оцінювати його службову діяльність виключно за реальними доказами, а не змонтованими матеріалами слідства.

За словами захисника, генерал-майор відкинув закиди правоохоронців щодо причетності до злочинного угруповання та пояснив специфіку негласної роботи спецслужби. Спецслужбовець заявив, що 26 років віддав Україні, а останні 5 протистояв повномасштабній агресії Росії.

Ми ті, хто служить країні мовчки. Без генерації красивих відео в стилі "Матриці"…. Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні знаходжуся в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами– написав Дука.

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Військовослужбовець зазначив, що розвідувальні органи всього світу залучають до завдань людей із різних середовищ. Він сказав, що збереження таємниці не свідчить про винуватість офіцера.

Мова не про виправдання злочинів, а про необхідну складову оперативної роботи. Контакт із джерелом інформації сам по собі не робить нікого учасником злочинної організації, а саме це мені закидають– підкреслив генерал СБУ.

Фігурант справи також вказав на особистий конфлікт із працівниками антикорупційного бюро, нагадавши про торішні обшуки у співробітників відомства.

За словами підозрюваного, клопотання про обрання йому запобіжного заходу готував детектив НАБУ Роман Нєдов. Дука стверджує, що минулого року проводив у нього обшуки і заявляє про конфлікт інтересів. Генерал СБУ розповів, що йому нібито обіцяють, що він сидітиме стільки ж, скільки детектив НАБУ Магамедрасулов, якого затримали минулого року.

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Пропозиція публічних дебатів та виклики до парламенту

Дука наполягає на ретельній перевірці оприлюднених слідством записів, натякаючи на можливе використання штучного інтелекту, та закликає до відкритої розмови керівників силових структур.

"Я не прошу журналістів ставати на мій бік. Пропоную організувати відкриту публічну дискусію, де навпроти мене сядуть директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко і спробують витримати відверту розмову по фактах", – наголосив він у листі.

Крім того, колишній посадовець запропонував Верховній Раді взяти під парламентський контроль питання відкриття та закриття справ щодо очільників антикорупційних органів та висловив готовність дати свідчення нардепам.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Вищий антикорупційний суд 6 листопада взяв генерала під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави у 65 мільйонів гривень, а згодом серед співробітників СБУ почали розсилати заклики терміново допомогти зі збором коштів на заставу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що антикорупційні органи під час операції Карфаген викрили угруповання із щонайменше 12 осіб, яке за хабарі забезпечувало прикриття нелегальних кол-центрів та інших незаконних бізнесів за участі високопосадовців правоохоронних органів.