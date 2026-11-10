Генерал СБУ Дука написал письмо из СИЗО, в котором заявил о мести со стороны НАБУ

Отметим, что генерал является одним из фигурантов новой части операции НАБУ и САП "Карфаген". Письмо опубликовала сторона защиты подозреваемого в социальных сетях.

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Что известно о письме?

Адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов опубликовал в Facebook обращение своего подзащитного. В нем фигурант требует оценивать его служебную деятельность исключительно на основании реальных доказательств, а не сфабрикованных материалов следствия.

По словам защитника, генерал-майор отверг обвинения со стороны правоохранителей в причастности к преступной группировке и объяснил специфику негласной работы спецслужбы.

26 лет своей жизни я посвятил службе Украине, последние пять – борьбе с российским агрессором… Мы те, кто служит стране молча. Без создания красивых видео в стиле "Матрицы"… Еще неделю назад я руководил секретными операциями против врага, а сегодня нахожусь в камере изолятора. Я не прошу верить мне на слово. Я требую, чтобы мои действия оценивали по доказательствам, а не по эффектным видео, громким заголовкам или вырванным из контекста разговорам– написал Дука.

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Военнослужащий отметил, что разведывательные органы всего мира привлекают к выполнению задач людей из разных слоев общества, и сохранение тайны не свидетельствует о виновности офицера.

"Речь идет не об оправдании преступлений, а о необходимой составляющей оперативной работы. Контакт с источником информации сам по себе не делает никого участником преступной организации, а именно в этом меня обвиняют", – подчеркнул генерал СБУ.

Фигурант дела также указал на личный конфликт с сотрудниками антикоррупционного бюро, напомнив о прошлогодних обысках у сотрудников ведомства.

"Ходатайство об избрании мне меры пресечения готовил детектив НАБУ Роман Недов, тот самый, у которого в прошлом году я проводил обыски. Это явный конфликт интересов. Мне прямо сказали, что я буду сидеть "не меньше, чем сидел Магамедрасулов", их детектив, задержанный в прошлом году", – заявил подозреваемый.

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Предложение о публичных дебатах и вызовы в парламент

Дука настаивает на тщательной проверке обнародованных следствием записей, намекая на возможное использование искусственного интеллекта, и призывает к открытому разговору руководителей силовых структур.

"Я не прошу журналистов вставать на мою сторону. Предлагаю организовать открытую публичную дискуссию, где напротив меня сядут директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и попытаются выдержать откровенный разговор по фактам", – подчеркнул он в письме.

Кроме того, бывший чиновник предложил Раде взять под парламентский контроль вопрос об открытии и закрытии дел в отношении руководителей антикоррупционных органов и выразил готовность дать показания народным депутатам.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 6 ноября Высший антикоррупционный суд взял генерала под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен, а впоследствии среди сотрудников СБУ и начали рассылать призывы срочно помочь со сбором средств на залог.

Напомним, ранее мы писали, что антикоррупционные органы в ходе операции "Карфаген" разоблачили группировку из не менее 12 человек, которая за взятки обеспечивала прикрытие нелегальных колл-центров и других незаконных бизнесов при участии высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.