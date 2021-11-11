Больше всего рейды сосредоточены в Тернополе и крупных районных центрах. В их состав входят полицейские, представители Госпродпотребслужбы, муниципальной полиции, органов местного самоуправления и военнослужащие.

К теме На Прикарпатье у учителей учебных заведений обнаружили поддельные COVID-сертификаты

Что установили проверки в Тернополе

За 5 дней зафиксировали полтысячи нарушения правил карантина. Составили 126 административных протоколов за несоблюдение противоэпидемических мер и вынесли почти 400 постановлений за пребывание лиц в общественных местах без масок.

В местах общественного транспорта, в заведениях общественного питания, кинотеатрах, спортивных клубах сотрудники полиции проверяли наличие сертификатов у персонала. В автобусах областного сообщения проверяли пассажиров на наличие у них ковид-сертификатов Сергей Вышовский Заместитель начальника отдела Тернопольского районного управления полиции

"Я считаю, что полицейские делают это правильно, что они проверяют, имеют ли люди сертификаты, вакцинированы ли они. Зная нашу проблему, то это действительно очень все серьезно и это правильно", – отметил пассажир автобуса межобластного сообщения Виталий Ковальчук.

Как проверяют в Бахмуте

Проверку на наличие ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации провели правоохранители и в Бахмуте. Местная жительница Елена показывает продавщице в магазине сертификат о вакцинации. Теперь без этого документа в магазин не ходит. Прививку сделала еще до попадания области в красную зону. Говорит, что о наличии документов спрашивают не везде.

С проверкой зашли патрульные и в магазин автозапчастей. Его владелец Андрей показывает необходимые документы. Предприниматель говорит, что ужесточения карантинных ограничений не ждал, а вакцинировался заранее. К таким проверкам относится с пониманием.

Рейды надо делать. Вакцинироваться 100% надо. Даже если удастся спасти 1%, то это уже будет хорошо,

– сказал предприниматель Андрей Манойло.

Процедура наказания

Тем, кто не сделал вторую прививку, или не имеет с собой ковид-документов, правоохранители выносят предупреждения и напоминают об административной ответственности.

Если предприниматель продает и у него самого нет сертификата или других документов, продал человеку, у которого нет документов, то согласно постановлению Кабмина и красной зоны, на них составляют постановления или протоколы о соблюдении карантинных мер. Затем направляют в суд, который принимает решение о наказании. Иван Касаб Инспектор Бахмутского отдела полиции

Во время этого рейда бахмутские правоохранители проверили около 20 торговых точек и объектов оказания услуг. Инспекторы говорят, что значительных нарушений не обнаружили. Кроме магазинов непродовольственных товаров, проверки на соблюдение карантинных требований проводят в общественном транспорте, спортзалах и заведениях общественного питания.



Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала