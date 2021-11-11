Найбільше рейди зосереджені в Тернополі та великих районних центрах. До їх складу входять поліцейські, представники Держпродспоживслужби, муніципальної поліції, органів місцевого самоврядування та військовослужбовці.

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Що встановили перевірки у Тернополі

За 5 днів зафіксували півтисячі порушення правил карантину. Склали 126 адміністративних протоколів за недотримання протиепідемічних заходів та винесли майже 400 постанов через перебування осіб у громадських місцях без масок.

У місцях громадського транспорту, закладах громадського харчування, кінотеатрах, спортивних клубах працівники поліції перевіряли наявність сертифікатів у персоналу. В автобусах обласного сполучення перевіряли пасажирів на наявність в них ковід-сертифікатів Сергій Вишовський Заступник начальника відділу Тернопільського районного управління поліції

"Я вважаю, що поліцейські роблять це правильно, що вони перевіряють, чи люди мають сертифікати, чи вони вакциновані. Знаючи нашу проблему, то це є дійсно дуже все серйозно і це правильно", – зазначив пасажир автобуса міжобласного сполучення Віталій Ковальчук.

Як перевіряють у Бахмуті

Перевірку на наявність ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію провели правоохоронці й у Бахмуті. Місцева мешканка Олена показує продавчині у магазині сертифікат про вакцинацію. Тепер без цього документа до крамниці не ходить. Щеплення зробила ще до потрапляння області у червону зону. Каже, що про наявність документів питають не всюди.

З перевіркою зайшли патрульні й до магазину автозапчастин. Його власник Андрій показує необхідні документи. Підприємець каже, що на посилення карантинних обмежень не чекав, а вакцинувався заздалегідь. До таких перевірок ставиться з розумінням.

Рейди треба робити. Вакцинуватися 100% треба. Навіть якщо вдасться врятувати 1%, то це вже буде добре,

– сказав підприємець Андрій Манойло.

Процедура покарання

Тим, хто не зробив друге щеплення, або не має з собою ковід-документів, правоохоронці виносять попередження та нагадують про адміністративну відповідальність.

Якщо підприємець продає й у нього самого немає сертифіката чи інших документів, чи продав людині, у якої немає документів, то згідно з постановою Кабміну та червоної зони, на них складають постанови чи протоколи про дотримання карантинних заходів. Потім направляють до суду, який ухвалює рішення щодо покарання. Iван Касаб Інспектор Бахмутського відділу поліції

Під час цього рейду бахмутські правоохоронці перевірили приблизно 20 торгових точок та об'єктів надання послуг. Інспектори кажуть, що значних порушень не виявили. Окрім магазинів непродовольчих товарів, перевірки на дотримання карантинних вимог проводять у громадському транспорті, спортзалах та закладах громадського харчування.



Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу