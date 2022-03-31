Блокировка провайдеров

Такое решение уже было принято НКЭК в отношении двух компаний; ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ".

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В ведомстве отметили, что причиной такого решения стало невыполнение распоряжений и требований действующего при Госспецсвязи Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) во время военного положения.

Какие последствия будут для провайдеров

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:

установление временных особенностей маршрутизации трафика, в соответствии с этим решением ;

аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом;

аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом ;

исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.