Для Росии это оборачивается рекордной смертностью и превращением страны в резервуар для дальнейшей эволюции вируса. Особенно устрашающе выглядит цифра в 42% вакцинированных для граждан старшего возраста: они сами и их родственники за год не смогли о себе позаботиться, наш лозунг как бы "Да, смерть!".

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Но поведение антивакцинщиков в такой стране как Россия, судя по всему, рационально. Основным источником информации о пользе вакцин являются госорганы и государственные СМИ, про которые всем известно, что они, во-первых, постоянно врут, а во-вторых, им за это вранье ничего не будет.

Они врали про отсутствие российских военных в Украине, и многие радовались этой военной хитрости, они врали про пенсионную реформу, "которой не будет никогда, ведь президент против", и тут уже радующихся не нашлось.

Гражданам России известно, что механизма наказания лжецов не существует. Если бы выяснилось, что вакцина опасна или бесполезна, никто в российском государстве не понес бы за это ответственности, они просто начали бы врать о чем-то другом.

Базовым институтом ответственности, собственно, являются выборы, которые вруны могут проиграть, чего у нас нет и не предвидится.

В ситуации высокого недоверия ко всему государственному, нет ничего удивительного в том, что люди не спешат вакцинироваться. Решить эту проблему без доверия можно только насилием – как в СССР.

В масштабах общества доверие еще более хрупкая и ценная вещь, чем в отношениях между индивидами, над ним нужно бережно работать десятилетиями. Немцам удалось справиться после Второй мировой, у нас даже не было сформулировано этой задачи.

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Это тоже не удивительно – высокий уровень доверия внутри общества делает невозможным диктатуру, которой мгновенно противопоставляется растущая солидарность. Например, в советской Польше это случилось в частности потому, что властям не удалось уничтожить влияние католической церкви и сети приходов.

Соответственно, диктатуре жизненно важно держать уровень доверия на минимальном уровне. Вот почему Россия сейчас не спешит вакцинироваться: это побочный результат самообороны авторитаризма против "внутренних врагов".