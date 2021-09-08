Мир находится на пике новой технологической революции, интернет превратился в место, где алгоритмы корпораций и правительств сражаются за внимание подростков, индустриальная экономика с ее вертикальными карьерами (один раз отучился и работаешь до пенсии) лежит в руинах, старые политические проекты переживают сильнейший кризис, люди в глобальном мире заново объединяются против чужаков и боятся мигрантов, в общественную жизнь возвращаются религии, параллельно бесконечно умножилось число человеческих идентичностей, включая гендерные, и социальных ролей, а еще это чертово изменение климата.

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Нас все это не касается, мы как бабушки у подъезда сидим в на отшибе истории и смотрим как будущее проходит мимо нас ("смотри, как вырядилось"). У россиян появилось четкое представление о себе, построенное на отрицании любых изменений: там за кордоном нам завидуют враги, но мы не сдаемся, потому что скоро получка, которая придет на карту "Мир".

По той же причине публика в России ностальгирует по брежневскому СССР: больше двух десятилетий в той стране все было понятно ("навсегда"), и ничего не менялось. Человеческая психология сопротивляется изменениям, люди в большинстве своем – консерваторы.

Понятное дело, что проблема лишь в том, что отказ от участия в изменениях делает тебя аутсайдером – ты не можешь влиять на ход истории, а столкновение с реальностью, как это регулярно было в течение всего русского XX века после очередного "подмораживания России" оказывается болезненным и катастрофическим. Что совсем не мешает впоследствии ностальгировать о "России, которую мы потеряли", идет ли речь о 1913, 1981 или 2007 годе.

Социологи религии утверждают, что по той же логике адаптируются к реальности фундаменталистские религиозные общины: ортодоксальные иудеи, консервативные христиане, а также новые мусульманские течения отказываются принимать участие в современном мире, подчеркивая свое отличие от него, несмотря на то, что являются реакцией на этот мир, его порождением.

Крупнейшим вероучительным местом ислама становится Москва: здесь мигранты из нерелигиозных семей принимают веру, потому, что это часто единственный способ бороться за свое человеческое достоинство в коррумпированной и ксенофобной среде, где они зарабатывают себе на жизнь.

Если вы думаете, что между человеком, выступающим за стабильность и порядок, интересующимся мнением Владимира Соловьева по широкому кругу вопрос и в целом поддерживающим правительство Путина, и выходцем из Центральной Азии, идущим на пятничную молитву в соборную мечеть в Москве, есть принципиальная разница, вы скорее всего ошибаетесь. Вас объединяет неуверенность перед лицом меняющегося мира, переживание враждебности этого мира к вам.

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Союз Лаврова и талибов в этом контексте выглядит вполне закономерно: именно Талибан в конечном счете становится крайней точкой борьбы за "стабильность", "традиции" и против современного мира. И, похоже, иногда целые страны способны жить во внеисторическом лимбе, как живут в нем радикальные религиозные общины. До тех пор, пока все не рушится, и не наступает время ностальгии.