Проваленные обещания: кто из министров хуже всего выполнил поставленные задачи

Фальстарт с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука обеспокоил международных инвесторов. Они узнавали, ожидать ли отставок в правительстве Гончарука – Зеленского. О результатах пяти месяцев работы Кабмина – читайте в материале 24 канала.

Как показал экономический форум в Давосе, политические игры с прослушиванием Кабмина и манипулятивными заявлениями об отставке портят имидж Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук на форуме в Давосе заверил, что кризиса внутри президентской команды нет, как и коррупции среди топ-чиновников.

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Премьер также успокаивал инвесторов: "Я не планирую никуда уходить. Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет это позволять доверие внутри команды", – сообщил Гончарук.

Что провалилось в министерствах?

Скандалы в Министерстве здравоохранения продолжаются уже пятый месяц. Часть команды уволилась. Похожая ситуация и в Минюсте, который якобы и делает шаги для улучшения инвестклимата. Но бизнес снова жалуется на рейдерство. Министр юстиции Денис Малюська обещал разработать закон о пенитенциарной службе до конца 2019 года, но он так и не вышел.

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Кроме того, министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда еще даже не утвердила штатное расписание ведомства. А министр инфраструктуры Владислав Криклий до сих пор не запустил электронные разрешения на международные перевозки грузов и провалил дедлайн по внедрению весового контроля на дорогах.

Худшее выполнение поставленных задач демонстрирует министр внутренних дел Арсен Аваков.



Арсен Аваков

У него есть проваленные обещания о закупках кранов для ГСЧС у украинского производителя и взаимном признании водительских удостоверений с Великобританией. В Центре экономической стратегии сообщили, что в МВД тоже ничего существенно не изменилось.

Победы

По словам экспертов, лучше всего себя проявили:

Министерство экономического развития,

Министерство финансов,

Министерство образования и науки Украины.

Хорошие показатели выполненных обещаний показали и в Министерстве цифровой трансформации. Например, подготовили к приватизации 500 предприятий и запустили реформу фискальной службы.