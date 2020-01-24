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      Провалені обіцянки: хто з міністрів найгірше виконав поставлені завдання

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      Фальстарт із відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука занепокоїв міжнародних інвесторів. Вони допитувалися, чи очікувати відставок в уряді Гончарука-Зеленського. Про результати п'яти місяців роботи Кабміну – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Як показав економічний форум у Давосі, політичні ігри із прослуховуванням Кабміну та маніпулятивними заявами про відставку псують імідж України. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на форумі у Давосі запевнив, що кризи всередині президентської команди немає як і корупції серед топ-чиновників.

      Читайте також: Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд

      Прем'єр також заспокоював інвесторів: "Я не планую нікуди йти. Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки нам буде це дозволяти довіра всередині команди", – повідомив Гончарук.

      Що провалилось у міністерствах?

      Скандали в Міністерстві охорони здоров'я тривають вже п'ятий місяць. Через це частина команди звільнилася. Подібна ситуація і в Мін'юсті, який нібито і робить кроки для покращення інвестклімату. Але бізнес знову скаржиться на рейдерство. Міністр юстиції Денис Малюська обіцяв розробити закон про пенітенціарну службу до кінця 2019 року, але він так і не вийшов.

      До теми: Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом

      Крім того, міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда ще навіть не затвердила штатний розпис відомства. А Міністр інфраструктури Владислав Криклій досі не запустив електронні дозволи на міжнародні перевезення вантажів і провалив дедлайн по впровадженню вагового контролю на дорогах.

      Виконання поставлених задач найгірше демонструє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      У нього є провалені обіцянки про закупівлі кранів для ДСНС в українського виробника та взаємне визнання водійських посвідчень з Великобританією. В Центрі економічної стратегії повідомили, що в МВС теж нічого суттєво не змінилося.

      Перемоги 

      За словами експертів, найкраще себе проявили:

      • Міністерство економічного розвитку,
      • Міністерство фінансів,
      • Міністерство освіти і науки України.

      Хороші показники виконаних обіцянок показали і в Міністерстві цифрової трансформації. Наприклад, підготували до приватизації 500 підприємств та запустили реформу фіскальної служби.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Міністерство внутрішніх справ ДСНС Міністерство інфраструктури Міністерство юстиції Міністерство цифрової трансформації Давос 2020 Міністерство охорони здоров’я Новий уряд
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