По словам Подоляка, Россия точно идет к поражению. Однако это вопрос времени и, к сожалению, количества наших жертв, которые придется заплатить за свободу. Об этом он рассказал в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал.

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"Все невзгоды, которые в Россию будут проходить, я бы связывал именно с Украиной. Потому что Украина является символом окончания эпохи "понтов России", которыми они жили в течение последних 20 лет. На протяжении всей каденции Путина и его марионеточного президента Медведева, который сейчас себя очень активно информационно ведет", – отметил Михаил Подоляк.

Даже сегодняшний день, 9 мая, выглядит очень странным, очень трагедийным. Почему? Потому что 75 дней войны, когда они думали, что через 3 дня они поставят на колени Украину,

– объяснил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что все происходит наоборот. Россия терпит больше трагедий, о которых начинает говорить. В начале спецоперации они заявляли, что нет потерь и разрушенной техники. Однако все это есть, и теперь они говорят.

"Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию России", – подытожил Михаил Подоляк.

Речь Путина – очередная пропаганда

Глава Кремля традиционно начал свою речь с чепухи о "едином советском народе" и "исторических землях".

В больном воображении Путина россияне находятся на своей территории и "борются вместе с населением Донбасса". Похоже, агрессор "забыл" сказать, что использует мужчин из украинского Донбасса как "пушечное мясо".

Во время своей речи Путин раз скрыл момент потерь, однако цинично заявил, что российские войска и добровольцы из Донбасса "воюют за страну, чтобы никто не забыл уроки Второй мировой войны".

Он добавил, что смерть каждого солдата – это горе и пообещал оказать поддержку семьям. В то же время, ранее Кремль оценил жизнь военных в 11 000 рублей.

Войну в Украине, или, как он говорит "спецоперацию", агрессор объяснил традиционной пропагандой, не имеющей никакого подтверждения. Мол, НАТО "готовилось к наступлению", Киев говорил о "покупке" ядерного оружия и другой подобной нелепице.

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