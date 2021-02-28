Пандемия коронавируса едва ли не больше всего "ударила" по массовым мероприятиям. Сотни концертов, фестивалей и спортивных соревнований отменили в 2020 году, когда весь мир перешел в режим самоизоляции, карантина и социального дистанцирования.

И хотя пандемия идет на спад, карантинные ограничения продолжают добавлять сложности и требования для проведения многолюдных собраний. Подробнее – в материале журналистов.

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Проблемы в организации Евровидения

"Распространение коронавируса по всей Европе и ограничения, внедренные многими странами и, в частности, правительством Нидерландов, делает невозможным проведение Евровидения в запланированное время", – заявил исполнительный супервайзер Евровидения Юн Ула Санн.



Евровидение перенесли из-за коронавируса / Фото из инстаграма конкурса

Неожиданное начало пандемии COVID-19 заставило организаторов Евровидения отложить проведение конкурса:

песни, подготовленные участниками, выложили в интернет;

а само мероприятие перенесли на май 2021 года.

Проблемы организации массовых мероприятий в мире: смотрите видео

Однако COVID-19 оказался более длительной проблемой, чем ожидалось. Поэтому провести песенный конкурс в привычном формате, очевидно, не удастся и в этом, 2021 году.

Мы внимательно следим за развитием ситуации во всем мире и продолжаем изучать и планировать 3 обновленных сценария, впервые объявленных осенью прошлого года,

– отметил исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.

Сценарии проведения Евровидения

Организаторы Евровидения заявили, что у них есть 3 сценария проведения конкурса. Обещают объявить новый формат в ближайшие недели.



Как планируют провести песенный конкурс / Фото European Broadcasting Union

Вариант отмены конкурса не рассматривают, только отмечают, что приоритетами будет безопасность и здоровье участников и зрителей. Среди возможных вариантов:

► проведение онлайн-конкурса среди артистов;

► живое выступление без зрителей.

Участники, скорее всего, останутся те же самые, которых выбрали в 2020 году, однако организаторы требуют подачи новых песен. Группа Go_А из Украины уже представила новую песню для конкурса.

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Проблемная Олимпиада в Токио

Кроме Евровидения, из-за пандемии в 2020 году отменили и летнюю Олимпиаду в Токио. Олимпиада должна состояться с 23 июля по 9 августа 2021 года.

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Соединенные Штаты Америки даже предлагали перенести игры из Токио во Флориду. Впрочем премьер-министр Японии отмечал, что Олимпийские и Паралимпийские игры точно состоятся в указанные даты. А Олимпийский огонь пронесут через все 47 префектур Японии.

Мы объясним конкретные правила по предотвращению заражения местным жителям, которые будут наблюдать за соревнованиями, факелоносцам и остальной части персонала, чтобы мы могли безопасно организовать эстафету олимпийского огня,

– отметил глава Олимпийских игр Токио 2020 Сейко Хашимото.



Олимпиаду в Токио перенесут / Фото ISport

Зимнее ухудшение ситуации с коронавирусом в очередной раз поставило под угрозу проведение Олимпийских игр и в 2021 году.

Справка. Согласно опросу, среди японцев примерно 80% населения были против проведения соревнований. За отмену или их перенос выступила также половина японских компаний.

Зато в правительстве утвердили, что Игры состоятся по плану. Сейчас в Токио ввели чрезвычайное положение, поэтому власти рассматривают усиление защиты безопасности во время соревнований.