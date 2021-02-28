Пандемія коронавірусу чи не найбільше "вдарила" по масових заходах. Сотні концертів, фестивалів та спортивних змагань скасували у 2020 році, коли весь світ перейшов у режим самоізоляції, карантину та соціального дистанціювання.

І хоча пандемія йде на спад, карантинні обмеження продовжують додавати складнощів та вимог для проведення багатолюдних зібрань. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Проблеми в організації Євробачення

"Поширення коронавірусу по всій Європі та обмеження, запровадженні багатьма країнами та, зокрема, урядом Нідерландів, робить неможливим проведення Євробачення у запланований час", – заявив виконавчий супервайзер Євробачення Юн Ула Санн.



Євробачення перенесли через коронавірус / Фото з інстаграму конкурсу

Несподіваний початок пандемії COVID-19 змусив організаторів Євробачення відкласти проведення конкурсу:

пісні, підготовлені учасниками, виклали в інтернет;

а сам захід перенесли на травень 2021 року.

Проблеми організації масових заходів у світі: дивіться відео

Однак COVID-19 виявився довготривалішою проблемою, ніж очікувалося. Тому провести пісенний конкурс я у звичному форматі, очевидно, не вдасться і цього, 2021 року.

Ми уважно стежимо за розвитком ситуації в усьому світі та продовжуємо вивчати і планувати 3 оновлені сценарії, вперше оголошені восени минулого року,

– зазначив виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Сценарії проведення Євробачення

Організатори Євробачення заявили, що в них є 3 сценарії проведення конкурсу. Обіцяють оголосити новий формат найближчими тижнями.



Як планують провести пісенний конкурс / Фото European Broadcasting Union

Варіант скасування конкурсу не розглядають, лише наголошують, що пріоритетами буде безпека та здоров'я учасників і глядачів. Серед можливих варіантів:

► проведення онлайн-конкурсу серед артистів;

► живий виступ без глядачів.

Учасники, скоріш за все, залишаться ті ж самі, яких обрали у 2020 році, однак організатори вимагають подачі нових пісень. Гурт Go_А з України вже представив нову пісню для конкурсу.

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Проблемна олімпіада у Токіо

Окрім Євробачення, через пандемію у 2020 році скасували і літню Олімпіаду в Токіо. Олімпіада повинна відбутись з 23 липня по 9 серпня 2021 року.

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Сполучені Штати Америки навіть пропонували перенести ігри з Токіо до Флориди. Втім прем'єр-міністр Японії наголошував, що Олімпійські та Паралімпійські ігри точно відбудуться у зазначені дати. А Олімпійський вогонь пронесуть через усі 47 префектур Японії.

Ми пояснимо конкретні правила щодо запобігання зараженню місцевим жителям, які спостерігатимуть за змаганнями, факелоносцям та решті персоналу, щоб ми могли безпечно організувати естафету олімпійського вогню,

– зауважив голова Олімпійських Ігор Токіо 2020 Сейко Хашимото.



Олімпіаду в Токіо перенесуть / Фото ISport

Зимове погіршення ситуації з коронавірусом вчергове поставило під загрозу проведення Олімпійських ігор і у 2021 році.

Довідка. Згідно з опитуванням, серед японців приблизно 80% населення були проти проведення змагань. За скасування або їхнє перенесення виступила також половина японських компаній.

Натомість в уряді ствердили, що Ігри відбудуться за планом. Наразі в Токіо запровадили надзвичайний стан, тому влада розглядає посиленні захисти безпеки під час змагань.