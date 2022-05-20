По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из-за того, что в Крыму значительно усилились антироссийские настроения, оккупанты начали усиленно проверять всех въезжающих на захваченный полуостров. В основном это касается украинцев, которые пытаются уехать из Херсона и Запорожской области.

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Кроме того, усилить контроль захватчикам приказали в Москве, чтобы уменьшить поток людей, которые хотят через Крым и территорию России выехать в Европу или на свободные территории Украины.

Могут восстанавливать удаленные файлы в Viber

Тотальные проверки захватчики внедрили под предлогом "борьбы с диверсантами", хотя на самом деле целью россиян является просто террор населения.

При прохождении украинцами контроля ФСБшники отбирают у людей все технические средства, включая детские телефоны и планшеты.

Ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты подключают к компьютерам со специализированным программным обеспечением, чтобы посмотреть историю переписки, фото и видео.

Российские нелюди могут восстанавливать удаленные файлы и переписку за длительный период. Особенно это касается переписок в Viber и SMS, поэтому тщательно изучают каждый гаджет.

Оккупанты ищут данные о перемещении российской техники, пытаются понять, передавал ли тот или иной человек информацию украинским защитникам.

Особую процедуру проверки российские оккупанты разработали для всех мужчин призывного возраста. Кадровые офицеры спецслужбы страны-агрессора допрашивают украинцев и пытаются выбить из них признание участия в боевых действиях против России. Если на пунктах пропуска оккупанты заинтересовались кем-то, на место вызывают сотрудников ФСБ из Крыма, которые забирают подозрительных граждан на "усиленную проверку".

На самом полуострове украинцев пытают, это россияне называют "проведением разъяснительной беседы". Дальнейшая судьба многих украинцев, задержанных на пунктах пропуска в Крым, к сожалению, неизвестна.

Подобная тактика россиян обусловлена не только желанием обезопасить себя от вероятных бунтов или диверсий в Крыму. Захватчики создают на временно подконтрольной территории атмосферу террора, чтобы гражданские их боялись. Кроме того, россиянам нужно, чтобы в Херсонской и Запорожской областях оставалось как можно больше гражданских – в виде живого щита. Именно поэтому захватчики обстреливают автомобили с людьми, которые пытаются выехать в сторону Николаева. Поэтому запугивают всех, кто хочет добраться до Крыма.

Как помогать Украине, но избежать внимания ФСБ

Людям, которые оказались на временно оккупированной территории и могут помочь Украине в борьбе с врагом, специалисты советуют не пользоваться каким-либо российским сервисом или мессенджером, а также установить на все приложения двойную авторизацию.

А вот для общения с родными на тему войны или для использования специализированных ботов для сообщений о враге желательно использовать отдельные смартфоны. Которые можно без сожаления уничтожить или выбросить в случае выезда на подконтрольную Украине или России территорию. И, конечно же, нужно забыть о СМС или телефонных звонках как таковых – исключительно Whatsapp или Signal.

Конечно, после каждого использования дополнительного смартфона по его назначению нужно тщательно удалять всю компрометирующую информацию, ведь в захваченных оккупантами городах нельзя исключать возможность обыска.