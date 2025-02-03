Об этом сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, передает 24 Канал. В ведомстве считают – учитывая особенности складывающихся обстоятельств, "расслабляться нельзя", особенно сейчас.

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Что известно о проверке

На учениях и тренировках различного масштаба запланирована отработка практических действий на полигонах и незнакомых участках местности. Цель руководства – "исключить шаблонность в действиях войск", создать условия, в которых нужно быстро принимать нестандартные решения.

Одна из особенностей данной проверки – апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами,

– сказал министр.

Активно использовать планируют и средства радиоэлектронной борьбы "как для подавления каналов управления, так и для противодействия БпЛА". Мероприятия проверки хотят наращивать поэтапно.

К экзаменам нам с вами не привыкать, из них состоит вся наша жизнь. Поэтому к задачам приступаем спокойно, выверенно. К оценке действий войск – со всей строгостью,

– убеждает Хренин.

Личному составу, в частности белорусским военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению и, конечно же, отправиться в назначенные районы.

Местных предупреждают о передвижениях военной техники и временных ограничениях движения гражданского транспорта на дорогах общего пользования.

К слову, по словам вице-маршала Королевских ВВС Великобритании в отставке Шона Белла, Россия постепенно захватывает контроль в Беларуси. "Путин военно не нападал на это государство, но теперь оно может стать следующим "призом" диктатора, которым он эффективно воспользуется", – предположил он.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в агрессивной политике. Эта европейская страна якобы посягает на территории Беларуси, когда сам Лукашенко хочет жить с поляками в дружбе. "Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория", – сказал он.