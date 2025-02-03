Про це повідомив міністр оборони країни Віктор Хренін, передає 24 Канал. У відомстві вважають – з огляду на особливості обставин, що складаються, "розслаблятися не можна", особливо зараз.

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Що відомо про перевірку

На навчаннях і тренуваннях різного масштабу заплановано відпрацювання практичних дій на полігонах і незнайомих ділянках місцевості. Мета керівництва – "уникнути шаблонності в діях військ", створити умови, в яких потрібно швидко ухвалювати нестандартні рішення.

Одна з особливостей цієї перевірки – апробація нових способів підтримки дій сухопутних військ розвідувальними та ударними безпілотними авіаційними комплексами,

– сказав міністр.

Активно використовувати планують і засоби радіоелектронної боротьби "як для придушення каналів управління, так і для протидії БпЛА". Заходи перевірки хочуть нарощувати поетапно.

До іспитів нам із вами не звикати, з них складається все наше життя. Тому до завдань приступаємо спокійно, вивірено. До оцінки дій військ – з усією суворістю,

– переконує Хренін.

Особовому складу, зокрема білоруським військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування і, звісно ж, вирушити в призначені райони.

Місцевих попереджають про пересування військової техніки та тимчасові обмеження руху цивільного транспорту на дорогах загального користування.

До слова, за словами віцемаршала Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шона Белла, Росія поступово захоплює контроль у Білорусі. "Путін військово не нападав на цю державу, але тепер вона може стати наступним "призом" диктатора, яким він ефективно скористається", – припустив він.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в агресивній політиці. Ця європейська країна начебто зазіхає на території Білорусі, коли сам Лукашенко хоче жити з поляками у дружбі. "Ви ж розумієте, що ви у нас навіть метра території не отримаєте. Це наша територія", – сказав він.