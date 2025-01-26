Так, під час спілкування з журналістами у Мінську Лукашенко сказав, що Польща зазіхає на частину Білорусі, а також України, передає 24 Канал.

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Лукашенко "викрив" злі намір Польщі

Так, політик зазначив, що "нічого не вигадує", коли говорить про те, що Варшава проводить "найгіршу політику" щодо Білорусі.

Ми – ваші сусіди, ми багато років жили в одній державі. Погано, добре... Ви сьогодні претендуєте на західну Білорусь до Мінська, про західну Україну вже почали говорити. Ви ж розумієте, що ви у нас навіть метри території не отримаєте. Це наша територія,

– сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь нібито хоче жити у дружбі з поляками.

Крім того, Лукашенко висловився щодо перспективи завершення війни в Україні. Диктатор зазначив, що "бачить світло в кінці тунелю". Він закликав США врахувати інтереси Росії, оскільки її неможливо примусити припинити агресію.

Нагадаємо, що 26 січня у Білорусі розпочалися так звані вибори президента. Лукашенко вже встиг поскаржитися, що його нікому замінити.