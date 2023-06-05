На 5 июня мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал укрытия города вместе с представителями ГСЧС, полиции и работниками госадминистраций. Результат проверки показал, что в по меньшей мере в двух районах столицы более половины укрытий непригодны к использованию.
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Проверка укрытий в Киеве
К утру 5 июня киевские спецслужбы вместе с мэром города проверили уже 1600 укрытий. Оказалось, что часть укрытий не только закрыта во время воздушной тревоги, но и не оборудована для того, чтобы там можно было укрываться от ракетных атак.
Напомню, что город в прошлом (2022 – 24 Канал) и в этом году (2023) выделил районам в общей сложности 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий. Проверка продолжается,
– отметил Кличко.
По результатам проверки оказалось, что в двух районных госадминистрациях, Соломенской и Подольской, ситуация самая плохая. В частности, в Подольской РГА в неудовлетворительном состоянии находятся 132 укрытия из 166.
Доступность укрытий в Киеве по результатам инспекции / Фото с телеграма Виталия Кличко
Кличко также сообщил, что глав районных госадминистраций, имеющих наихудшие показатели по городу, могут уволить с работы. По меньшей мере, мэр будет обращаться с такой просьбой к президенту.
Напомним, во время предварительной проверки укрытий, прошедшей 4 июня, оказалось, что состояние столичных хранилищ – "неудовлетворительное".
"С недоверием воспринял то, что половина были открыты и признаны готовыми. Когда мы вчера избирательно проверяли с нашим мэром укрытие в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрыты. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", – заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин.
Предыстория: почему начались инспекции
- В ночь на 1 июня Россия выпустила по Украине 10 ракет "Искандер". Обломки одного из снарядов попали в поликлинику. В результате удара погибли три человека: 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 9-летней дочерью. Впоследствии стало известно, что они пытались попасть в укрытие больницы, но оно было закрыто.
- Охраннику поликлиники, взявшего всю вину на себя, объявили меру пресечения в виде 2 месяцев пребывания в СИЗО. Тем временем других ответственных – директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и заместительницу Деснянской районной государственной администрации отпустили под домашний арест.
- Но закрытые укрытия оказались не единичным явлением – киевляне начали сообщать, что часто не могут попасть в хранилище во время воздушной тревоги. Ранее мэр города Кличко сообщал, что укрытия работают, но горожане якобы не хотят туда ходить.