На 5 июня мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал укрытия города вместе с представителями ГСЧС, полиции и работниками госадминистраций. Результат проверки показал, что в по меньшей мере в двух районах столицы более половины укрытий непригодны к использованию.

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Проверка укрытий в Киеве

К утру 5 июня киевские спецслужбы вместе с мэром города проверили уже 1600 укрытий. Оказалось, что часть укрытий не только закрыта во время воздушной тревоги, но и не оборудована для того, чтобы там можно было укрываться от ракетных атак.

Напомню, что город в прошлом (2022 – 24 Канал) и в этом году (2023) выделил районам в общей сложности 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий. Проверка продолжается,

– отметил Кличко.

По результатам проверки оказалось, что в двух районных госадминистрациях, Соломенской и Подольской, ситуация самая плохая. В частности, в Подольской РГА в неудовлетворительном состоянии находятся 132 укрытия из 166.



Доступность укрытий в Киеве по результатам инспекции / Фото с телеграма Виталия Кличко

Кличко также сообщил, что глав районных госадминистраций, имеющих наихудшие показатели по городу, могут уволить с работы. По меньшей мере, мэр будет обращаться с такой просьбой к президенту.

Напомним, во время предварительной проверки укрытий, прошедшей 4 июня, оказалось, что состояние столичных хранилищ – "неудовлетворительное".

"С недоверием воспринял то, что половина были открыты и признаны готовыми. Когда мы вчера избирательно проверяли с нашим мэром укрытие в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрыты. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", – заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Предыстория: почему начались инспекции