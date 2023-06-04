Украинских граждан возмутило это решение суда, ведь, по их мнению, крайним снова сделали человека, исполняющего обязанности руководства. Что именно говорят украинцы о назначенных мерах, разбирался 24 Канал.

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Украинцы удивлены решением суда по охраннику укрытия

В социальных сетях украинские граждане открыто критиковали решение, принятое судом охраннику закрытого укрытия в Киеве. Да, главная редактор издания UAnimals Людмила Смоляр отметила, что она испытывала сильные эмоции после видео из зала заседаний.

Давненько меня так не трепало, как от этого репортажа из зала суда,

– подчеркнула она.

Народная избранница из партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сказала, что ей жаль охранника, ведь он "единственный, кто взял на себя вину.

"Назначать крайних – это очень низко и подло для власти! Через неделю эту историю забудут, а дед будет сидеть", – отметила она.

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук так же не согласился с решением суда, добавив, что охранник "единственным признал свою вину".

Справедливо ли охраннику сидеть пока чиновники перекладывают вину друг на друга?

– спросил народный избранник.

А журналистка Ирина Андрейцев вообще предложила создать петицию в защиту охранника укрытия Виктора Мошкина. По ее словам, это дело невозможно читать "стиснув зубы".

Украинские активисты сетуют на вину власти

Украинцы также говорят в сети, что подобная ситуация могла произойти в любом регионе нашей страны, ведь власти не следили за доступностью укрытий для граждан. Активист и военный Олег Симороз подчеркнул, что вина полностью ложится на руководителей столицы.

"Не охранник здесь крайний, а мэр, который принял решение по открыванию/закрыванию и привел хаос", – отметил он.

Военный медик из "Волков Да Винчи" и депутат Киевсовета Анна Михайлова подчеркнула, что проблема с закрытыми укрытиями имеется по всей столице.

Аналогичная ситуация могла произойти где угодно. Отстраним всех председателей РГА. Или, может, мэра?

– подчеркнула она.

Активистка также призвала украинцев присоединиться к флешмобу "Открой укрытие", самостоятельно публикуя состояние бомбоубежищ в сети.

Что известно о деле охранника закрытого укрытия в Киеве