Проверка перед экстрадицией: Луценко собирается подписать важный приказ

Уже на этой неделе в Генпрокуратуре могут подписать приказ, по которому один из вопросов предэкстрадиционной проверки станет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии Укринформу.

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Для того, чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на этой неделе будет введен к вопросам предэкстрадиционной проверки обязательный вопрос, принимал ли он участие в военных действиях. Тогда это наконец-то снимет все вопросы,

– подчеркнул Луценко.

Добавим, что соответствующее решение генпрокурора связано с громким делом о выдаче России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева.

Напомним, 12 сентября по решению ГПУ Украина выдала России Тимура Тумгоева, которого в РФ обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании, что структурно принадлежало к группировке "Исламское государство" и которое принимало участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

Экстрадиция Тумгоева в Россию возмутила активистов и правозащитников, которые вышли под здание Генпрокуратуры с протестами. Протестующие заявили, что уроженец Ингушетии как доброволец участвовал в АТО на Донбассе.

А уже 20 сентября под Верховной Радой вспыхнули столкновения во время митинга членов "Национального корпуса", "Национальных дружин" и "ВО "Свобода". Активисты требовали принять закон о предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые воевали на стороне государства на Донбассе, а также поддержать законопроект о защите иностранных добровольцев. В результате столкновений пострадали 4 человека: 2 полицейских и 2 митингующих.

Кто такой Тимур Тумгоев?

30-летний уроженец Владикавказа, которого задержали в аэропорту Харькова в июне 2016 года из-за того, что его разыскивала ФСБ. После завершения срока Тумгоева освободили под личное обязательство являться по требованию прокурора. Позже он уехал на юг Донецкой области, в расположение добровольческого батальона имени шейха Мансура. Вторично и в последний раз бойца задержали во время ужина с друзьями в одном из кафе Харькова. И передали российской стороне 12 сентября 2018 года. Активисты и военные утверждают, что Тумгоев действительно воевал на стороне украинского добровольческого батальона.