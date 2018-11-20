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      Проверка получателей субсидий: Минфин уже подготовил закон

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      Минфин планирует ввести систему проверки получателей субсидий
      Минфин планирует ввести систему проверки получателей субсидий / Фото из открытых источников

      Министерство финансов Украины направило в Кабмин законопроект относительно проверки тех, кто получает субсидии от государства.

      Такие меры помогут выявить мошенников и использовать сэкономленные деньги на помощь тем, кому субсидии действительно нужны, убеждают в Министерстве.

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      "Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в течение января – сентября 2018 года показали, что более 68 тысяч человек получают несколько субсидий по разным адресам. Или другой случай – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 миллиона гривен и оформил субсидию в размере 2 тысяч гривен", — указал заместитель министра финансов Украины Юрий Гелетей.

      В Минфине подчеркивают, что благодаря проверкам, которые инициировали в ведомстве, удалось сэкономить 5,9 миллиарда гривен. Еще 46,5 миллиона гривен вернули в бюджет.

      Ранее Конституционный суд Украины признал незаконным право Министерства финансов получать информацию с персональными данными украинцев, ради проверки граждан перед назначением субсидий, льгот и других соцвыплат. При этом в Министерстве подчеркивают, что никоим образом не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан.

      Теги: Новости Украины Министерство финансов Украины коммунальные услуги Тарифы Субсидии Новости политики
      Источник: 24 Канал
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