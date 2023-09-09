В эфире телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, что не так с "ограниченно пригодными". Он отметил, что в Украине уже удалось проверить 75% военно-врачебных комиссий, передает 24 Канал.

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Что показали проверки

Проверки ВВК осуществляет наш институт. На данный момент проверили уже 75% ВВК, до конца месяца стоит задача проверить 100% ВВК в Украине,

– констатировал он.

Дмитрий Лубинец подробнее рассказал о выводах с "ограниченно пригодными" мужчинами. По его словам, фиксировали очень много случаев, связанных с коррупцией. Тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, считают "ограниченно пригодными", а тем, кто нет – непригодными.

Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, есть диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годный". Это требует урегулирования,

– подчеркнул Лубинец.

Он считает, что необходимо убрать понятие "ограниченно пригодный" как таковое. По его словам, гражданин Украины должен быть "либо пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден".

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься ІТ", – добавил он.

Омбудсмен отметил, что дал рекомендацию на СНБО по вопросу "ограниченно пригодный", или "непригодный", или "полностью пригодный". По его словам, все это нужно урегулировать через военные профессии.

Что таким образом гражданину могут показать, что если он годен, но имеет определенные проблемы со здоровьем, то он может проходить службу в войсках, не связанных с передовой.

По словам омбудсмена, все должно быть максимально прозрачным и понятным для граждан. А также – максимально цифровизировано.

Электронные базы должны быть доступны как гражданам, так и врачам, и таким институтам, как мой, которые осуществляют парламентский контроль. Именно это исключит возможность, на мой взгляд, с одной стороны этой коррупции, с другой стороны, позволит защитить права граждан, если они нарушаются,

– подытожил Лубинец.

Обратим внимание, что Минобороны обновило список болезней, по которым определяют пригодность к службе военнообязанного. В нашем материале читайте, что изменилось, и кого могут призвать.