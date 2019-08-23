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      Проверки Госслужбой по вопросам труда не велись относительно нелегального бизнеса, – Ляпина

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      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / comments.ua

      Глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина опровергла информацию о том, что решение суда об отмене проверок бизнеса со стороны Государственной службы Украины по вопросам труда якобы является покрыванием теневого бизнеса.

      Реальная ситуация, по словам Ляпиной, выглядит совсем иначе. Ни один "теневик" во время проверок Государственной службой Украины по вопросам труда не пострадал.

      Мы никогда не видели инспектора труда на незаконной автозаправке, на какой-то незаконной точке, где изготавливается "левый" спирт. Мы никогда не видели инспектора труда, например, в игорном заведении, которое работает незаконно. То есть теневиков они не охватывали,
      – заявила Ляпина.

      Более того, по словам Ляпиной, у Государственной службы Украины по вопросам труда на самом деле нет полномочий проверять то, что не является субъектом.

      "То есть у них есть критерий. Это должен быть субъект хозяйствования, и он должен иметь наемных работников. Тогда они совершали эти инспекционные посещения. То есть – это уже легальный субъект, у него уже легально трудоустроены люди. "Теневики", как таковые, вообще не попадали в поле. Это естественно, потому что так построены полномочия. "Теневики" попадают в поле внимания следственных органов, полиции, то есть там, где осуществляется незаконная предпринимательская деятельность", – заявила Ляпина.
       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Бизнес
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