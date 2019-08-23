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      Перевірки Державною службою України з питань праці не велися щодо нелегального бізнесу, – Ляпіна

      69 Читать новость на русском
      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / comments.ua

      Глава Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна спростувала інформацію про те, що рішення суду про скасування перевірок бізнесу з боку Державної служби України з питань праці нібито є покриванням тіньового бізнесу.

      Реальна ситуація, за словами Ляпіної, виглядає зовсім інакше. Жоден "тіньовик" під час перевірок Державною службою України з питань праці не постраждав.

      Ми ніколи не бачили інспектора праці на незаконній автозаправці, на якійсь незаконній точці, де виготовляється "лівий" спирт. Ми ніколи не бачили інспектора праці, наприклад, в гральному закладі, який працює незаконно. Тобто тіньовиків вони не охоплювали,
      – заявила Ляпіна.

      Більш того, за словами Ляпіної, у Державної служби України з питань праці насправді немає повноважень перевіряти те, що не є суб'єктом.

      "Тобто у них є критерій. Це повинен бути суб'єкт господарювання, і він повинен мати найманих працівників. Тоді вони здійснювали ці інспекційні відвідування. Тобто це вже легальний суб'єкт, у нього вже легально працевлаштовані люди. "Тіньовики", як такі, взагалі не потрапляли в поле. Це природно, тому що так побудовані повноваження. "Тіньовики" потрапляють в поле уваги слідчих органів, міліції, тобто там, де здійснюється незаконна підприємницька діяльність", – заявила Ляпіна.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Бізнес
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