Об этом пишет официальный канал НАЭК "Энергоатом", добавляя видео, как оккупанты ведут себя с украинцами.

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Оккупанты жестоко расправляются с жителями Энергодара

Российские оккупанты перекрыли перекресток в Энергодаре. Они останавливают любые автомобили, заставляют убирать видеорегистраторы и тонировку стекла. Главный аргумент врага – в России так нельзя.

Очевидцы утверждают, что на месте работают чеченцы, которые проводят обыски. Они позволяют себе проверять телефоны, переписки, чаты. Были случаи, что забирали автомобили. А над теми, кто сопротивляется, начинают издеваться.

Оккупанты в Энергодаре издеваются над жителями (18+):

Из видео видно, что население Энергодара не подвергается российскому террору. Люди активно противостоят оккупантам и отмечают, что Энергодар – это Украина.