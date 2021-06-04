Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик сообщил, что сейчас по данному факту проводится проверка.

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Он отметил: если установят, что к контрабанде сигарет причастны проводники – их сразу уволят с занимаемых должностей.

Таким не место на железной дороге. Кроме того, поручил ответственному члену правления за пассажирские перевозки усилить меры для предупреждения такого позорного явления,

– сказал Иван Юрик.

И.о. главы правления Укрзализныци добавил, что эту работу нужно провести "максимально оперативно и эффективно".