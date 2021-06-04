Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик повідомив, що наразі за цим фактом проводиться перевірка.

Читайте також Укрзалізниця відновлює курсування ще 2 "морських" поїздів

Він зазначив, якщо встановлять, що до контрабанди цигарок причетні провідники – їх одразу звільнять зі займаних посад.

Таким не місце на залізниці. Крім того, доручив відповідальному члену правління за пасажирські перевезення посилити заходи для попередження такого ганебного явища,

– сказав Іван Юрик.

В. о. глави правління Укрзалізниці додав, що цю роботу потрібно провести "максимально оперативно та ефективно".