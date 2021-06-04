Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик повідомив, що наразі за цим фактом проводиться перевірка.
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Він зазначив, якщо встановлять, що до контрабанди цигарок причетні провідники – їх одразу звільнять зі займаних посад.
Таким не місце на залізниці. Крім того, доручив відповідальному члену правління за пасажирські перевезення посилити заходи для попередження такого ганебного явища,
– сказав Іван Юрик.
В. о. глави правління Укрзалізниці додав, що цю роботу потрібно провести "максимально оперативно та ефективно".