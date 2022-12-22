Так, Беларусь снова заявила об обнаружении тела мигранта возле границы с Польшей. В Варшаве опровергли их провокацию.

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На границе Польши с Беларусью участились провокации

Так, белорусские пограничники сообщали, что тело обнаружили возле построенного Польшей забора на границе. По их словам, среди вещей погибшего нашли якобы приказ о депортации из Польши от 19 декабря этого года.

Однако польские пограничники назвали это провокацией, направленной на обвинение польской стороны. Они отметили, что благодаря существующему электронному заграждению постоянно мониторят ситуацию на польско-белорусской границе.

Место, где было замечено передвижение людей с белорусской стороны, также наблюдалось с помощью тепловизора. Как сообщили в пограничной службе, около часа ночи во время проверки этого места лиц не обнаружено,

– заявили в пограничной службе Польши.

Позже польские пограничники рассказали, что на дороге в нескольких метрах от шлагбаума с белорусской стороны появились белорусские службы, которые начали фотографировать место. 21 декабря они обнародовали информацию о якобы передаче польскими службами трупа в Беларусь, хотя на записях видно, что на подготовку провокации у них ушло несколько часов.

"Понятно, что белорусские службы что-то готовят. Они появляются здесь еще несколько раз. Патрули с поста всегда направляются на сигнализированные места, чтобы проверить, нет ли попытки незаконного пересечения границы", – сообщила представитель Подлясского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.

Сейчас на Подляшье до конца года действует запрет на приближение к польско-белорусской границе на расстоянии менее 200 метров.

Напомним, что россияне снова готовят очередную провокацию. Они планируют обстрелять территорию Беларуси. После этого захватчики хотят обвинить в обстреле Вооруженные Силы Украины.