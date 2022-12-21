После этого захватчики хотят обвинить в обстреле Вооруженные Силы Украины. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

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Россияне могут обстрелять Беларусь

Так, наемники ЧВК "Лига" (входит в состав ЧВК "Вагнер") прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации.

Наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и грузовые тентованные автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.

Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где находились наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

Кстати, "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной

В Беларуси временно ограничили въезд, временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

Следует отметить, что именно эти районы были задействованы в наступлении российских войск на Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.

Кстати, ограничения не распространяются на физических лиц, въезжающих для служебных обязанностей, к месту жительства и родственникам.