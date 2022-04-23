Журналист Сергей Лещенко рассказал об очередной такой дезинформации. Она касалась, конечно, США и других типичных для России нарративов, сообщает 24 канал.

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"Провокации" США

По словам Лещенко, ложью является очередное заявление министерства обороны России о том, что США вроде бы готовят "провокации". Мол, хотят обвинить Россию в применении химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины.

Вроде бы этот план уже был разработан США и является реакцией на мифические успехи России в войне с Украиной, которую она называет спецоперацией. Если считать успехом потерю более 21 тысячи российских военных, по данным Генштаба ВСУ, тогда обычно с такими "успешными результатами" не нужно и никаких американцев привлекать, чтобы они помогали,

– говорит Лещенко.

Также россияне распространяют ложь, что наиболее вероятный вариант провокаций на химических и биологических объектах Харькова и Киева или Запорожской АЭС.

Лещенко такие заявления российских СМИ и минобороны называет очередным отражением.

"То есть то, в чем обвиняют Россию, они возлагают ответственность вместо этого уже даже не на Украину, а на Великобританию и США. Это потому, что в нынешней российской пропагандистской матрице они говорят, что воюют не с Украиной, а с НАТО. Мол, ВСУ на самом деле нет", – объяснил журналист.

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