Журналіст Сергій Лещенко розповів про чергову таку дезінформацію. Вона стосувалася звісно США та інших типових для Росії наративів, повідомляє 24 канал.

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"Провокації" США

За словами Лещенка, неправдою є чергова заява міністерства оборони Росії про те, що США начебто готують "провокації". Мовляв, хочуть звинуватити Росію в застосуванні хімічної, біологічної або ядерної зброї на території України.

Начебто цей план вже розробили США і він є реацією на міфічні успіхи Росії у війні з Україною, яку вона називає спецоперацією. Якщо вважати успіхом втрату більше 21 тисячі російських військових, за даними Генштабу ЗСУ, тоді звичайно з такими "успішними результатами" не треба й жодних американців залучати, щоб вони допомагали,

– каже Лещенко.

Також росіяни розповсюджують брехню, що нібито найбільш ймовірний варіант провокацій на хімічних і біологічних об'єктах Харкова та Києва чи Запорізькій АЕС.

Лещенко такі заяви російських ЗМІ та міноборони називає черговим відзеркаленням.

"Тобто те, в чому звинувачують Росію, вони покладають відповідальність натомість вже навіть не на Україну, а на Велику Британію та США. Це тому, що в нинішній російській пропагандистській матриці вони кажуть, що воюють не з Україною, а з НАТО. Мовляв, ЗСУ насправді немає", – пояснив журналіст.

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