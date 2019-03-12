Провокации Администрации Президента достигли апогея, – Юлия Тимошенко

Президент Порошенко и его окружение будут отвечать за все: и за коррупцию в армии, и за масштабный подкуп избирателей.

На этом подчеркнула Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны, говорится на сайте партии.

"Мы будем бороться за то, чтобы привлечь президента и его окружение к уголовной ответственности за коррупцию в армии, на крови и прекратить подкуп людей на выборах. Они будут за все это отвечать", – заявила лидер "Батькивщины".

Она сообщила, что после обнародованного журналистами расследования, где выяснилось, что участниками сделок в оборонной отрасли является также Генпрокурор и СБУ, "Батькивщина" инициировала в парламенте перерыв, во время которого добилась решения: немедленно собрать ВСК, которая будет расследовать преступления президента, Генпрокурора, СБУ, а также должностных лиц, которые были втянуты в это.

Заседание состоится при участии представителей профильных комитетов по вопросам национальной безопасности и обороны, предотвращения и противодействия коррупции, работы с силовыми структурами, а также глав фракций.

Как отметила Юлия Тимошенко, существующая ВСК, за которую проголосовало президентское большинство и которую возглавляет депутат от БПП, неправосудна, но все равно ее надо собирать.

Кроме того, она подчеркнула необходимость остановить масштабный подкуп избирателей Порошенко, о котором рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, министром была разоблачена схема, по которой командой главы государства из бюджета Украины через спецфонд "Турбота" подкупались заранее определенные граждане. За то, чтобы они голосовали на выборах за президента, давали по 1000 грн, добавила Председатель партии.

"Мы требуем принять решение, чтобы выплаты из бюджета были сделаны после выборов. Это касается и монетизации субсидий, доплат к пенсиям, и по 1000 грн из фонда "Турбота". Будет справедливо, если люди все эти деньги получат после выборов", – пояснила она.

По ее убеждению, "президент унижает демократические выборы, пытается не победить, а купить выборы".

"И поэтому мы будем обращаться к ОБСЕ, послам ключевых стран, вносить законопроект, чтобы эти выплаты перенести на период после выборов президента, и мы будем делать все шаги, чтобы этот масштабный подкуп прекратить", – заявила Юлия Тимошенко.