15:22
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Провокації Адміністрації Президента досягли апогею, – Юлія Тимошенко

      362 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Президент Порошенко та його оточення відповідатимуть за все: і за корупцію на армії, і за масштабний підкуп виборців.

      На цьому наголосила Юлія Тимошенко під час виступу з парламентської трибуни, йдеться на сайті партії.

      "Ми боротимемося за те, щоб притягнути президента та його оточення до кримінальної відповідальності за корупцію на армії, на крові та припинити підкуп людей на виборах. Вони будуть за все це відповідати", – заявила лідер "Батьківщини".

      Вона повідомила, що після оприлюдненого журналістами розслідування, де з’ясувалось, що учасниками оборудок в оборонній галузі є також Генпрокурора та СБУ, "Батьківщина" ініціювала в парламенті перерву, під час якої добилася рішення: негайно зібрати ТСК, яка розслідуватиме злочини президента, Генпрокурора, СБУ, а також посадових осіб, які були втягнуті в це.

      Засідання відбудеться за участю представників профільних комітетів з питань національної безпеки і оборони, запобігання і протидії корупції, роботи з силовими структурами, а також голів фракцій.

      Як зауважила Юлія Тимошенко, існуюча ТСК, за яку проголосувала президентська більшість і яку очолює депутат від БПП, неправосудна, але все одно її треба збирати.

      Окрім того, вона наголосила на необхідності зупинити масштабний підкуп виборців Порошенком, про який розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Так, міністром була викрита схема, за якою командою глави держави з бюджету України через спецфонд "Турбота" підкуповувались заздалегідь визначені громадяни. За те, щоб вони голосували на виборах за президента, давали по 1000 грн, додала Голова партії.

      "Ми вимагаємо ухвалити рішення, щоб виплати з бюджету були зроблені після виборів. Це стосується і монетизації субсидій, і доплат до пенсій, і по 1000 грн з фонду "Турбота". Буде справедливо, якщо люди всі ці гроші отримають після виборів", – пояснила вона.

      На її переконання, "президент принижує демократичні вибори, намагається не перемогти, а купити вибори".

       

      "І тому ми будемо звертатися до ОБСЄ, до послів ключових країн, вносити законопроект, щоб ці виплати перенести на період після виборів президента і ми будемо негайно робити всі кроки, щоб цей масштабний підкуп припинити", – заявила Юлія Тимошенко.

      blog_ava
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      сьогодні
      56616
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сьогодні , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 86
      Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      сьогодні , 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      Олександр Бевза 1333
      Латвия отгораживается от России стеной
      сьогодні , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 828
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 2023
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 1103
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук