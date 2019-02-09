Провокации во время выступления Юлии Тимошенко: в толпу летели дымовые шашки

В Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко неизвестные устроили провокации. В многотысячной толпе состоялась серьезная потасовка, неизвестные бросали дымовые шашки.

Полиция задержала семерых мужчин, все они жители Белой Церкви.

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Двум из них, которые бросали дымовые шашки, грозит до четырех лет лишения свободы, еще пятерым – имели при себе файеры, но не использовали их – от 15 суток ареста или штраф. Полиция подчеркивает, что не допустит провокаций в ходе проведения избирательной кампании. Все правонарушители будут привлечены к ответственности, согласно законодательству.



Выступление Юлии Тимошенко в Белой Церкви

Также в это же время правоохранители получили сообщение о минировании одного из автомобилей, который стоял неподалеку от сцены. На место сразу прибыли взрывотехники, но информация не подтвердилась. Сейчас пострадавших в результате инцидента не зафиксировали.