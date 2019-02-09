Провокації під час виступу Юлії Тимошенко: у натовп летіли димові шашки
У Білій Церкві під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко невідомі влаштували провокації. У кількатисячному натовпі відбулась серйозна штовханина, невідомі жбурляли димові шашки.
Поліція затримала сімох чоловіків, всі вони мешканці Білої Церкви.
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Двом з них, які жбурляли димові шашки, загрожує до чотирьох років позбавлення волі, ще п'ятьом – мали при собі фаєри, але не використовували їх – від 15 діб арешту або штраф. Поліція наголошує, що не допустить провокацій у ході проведення виборчої кампанії. Усі правопорушники будуть притягнуті до відповідальності, згідно з законодавством.
Виступ Юлії Тимошенко у Білій Церкві
Також у цей самий час правоохоронці отримали повідомлення про замінування одного з автомобілів, який стояв неподалік від сцени. На місце одразу прибули вибухотехніки, але інформація не підтвердилась. Наразі постраждалих внаслідок інциденту не зафіксували.
Дивіться відео провокацій у Білій Церкві