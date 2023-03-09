"Коллективный Путин" мечтает втянуть Минск в наземную операцию, но у него не получается. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Мир предупрежден об угрозе

Юсов подчеркнул, что режим Лукашенко помогает стране-агрессору, но белорусская армия не участвует непосредственно в войне. В частности, Беларусь предоставляет воздушное пространство и помогает с обучением российским военным.

Чтобы достичь этой цели, россияне устраивают всевозможные провокации, в том числе при участии пропагандиста Соловьева. Однако мир предупрежден, поэтому Юсов надеется, что из этой провокации ничего не выйдет.

Украина предупреждена, Беларусь предупреждена, мир предупрежден,

– подчеркнул чиновник.

Юсов добавил, что Украина ведет оборонительную войну, ни на кого не собирается нападать.

Могут ли россияне изменить планы

Юсов отметил, что разведка обнародовала предупреждение в определенных целях. Это один из инструментов противодействия враждебным ИПСО.

Разведчик подчеркнул, что такое информирование очень важно, поскольку эта операция никакого секрета ни для кого не составляет.

Что известно о возможной провокации