"Коллективный Путин" мечтает втянуть Минск в наземную операцию, но у него не получается. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Мир предупрежден об угрозе
Юсов подчеркнул, что режим Лукашенко помогает стране-агрессору, но белорусская армия не участвует непосредственно в войне. В частности, Беларусь предоставляет воздушное пространство и помогает с обучением российским военным.
Чтобы достичь этой цели, россияне устраивают всевозможные провокации, в том числе при участии пропагандиста Соловьева. Однако мир предупрежден, поэтому Юсов надеется, что из этой провокации ничего не выйдет.
Украина предупреждена, Беларусь предупреждена, мир предупрежден,
– подчеркнул чиновник.
Юсов добавил, что Украина ведет оборонительную войну, ни на кого не собирается нападать.
Могут ли россияне изменить планы
Юсов отметил, что разведка обнародовала предупреждение в определенных целях. Это один из инструментов противодействия враждебным ИПСО.
Разведчик подчеркнул, что такое информирование очень важно, поскольку эта операция никакого секрета ни для кого не составляет.
Что известно о возможной провокации
- В ГУР МО предупредили, что на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян, чтобы устроили провокацию.
- Вероятно, планы окупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.
- Освещать это действо должен был пропагандист Владимир Соловьев, который вскоре прибыл в Беларусь. Планировалось провокацию на 11 марта.
- Однако в ГУР МО отметили, что Украина не проводит на территории Беларуси никаких боевых операций.