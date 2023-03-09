"Колективний Путін" мріє втягнути Мінськ у наземну операцію, але в нього не виходить. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
До теми Можливі жертви: Росія планує масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі з Соловйовим
Світ попереджений про загрозу
Юсов наголосив, що режим Лукашенка допомагає країні-агресору, але білоруська армія не бере участь безпосередню у війні. Зокрема, Білорусь надає повітряний простір та допомагає з навчанням російських військових.
Аби досягнути цієї мети, росіяни влаштовують різноманітні провокації, зокрема за участі пропагандиста Соловйова. Однак світ попереджений, тому Юсов сподівається, що з цієї провокації нічого не вийде.
Україна попереджена, Білорусь попереджена, світ попереджений,
– наголосив чиновник.
Юсов додав, що Україна веде оборонну війну, ні на кого не збирається нападати.
Чи можуть росіяни змінити плани
Юсов зазначив, що розвідка оприлюднила попередження з певною метою. Це один з інструментів протидії ворожим ІПСО.
Розвідник наголосив, що таке інформування надзвичайно важливе, оскільки ця операція ніякого секрету ні для кого не становить.
Що відомо про можливу провокацію
- У ГУР МО попередили, що на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян, аби влаштували провокацію.
- Ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.
- Висвітлювати це дійство мав пропагандист Володимир Соловйов, який мав невдовзі прибути до Білорусі. Планували провокацію на 11 березня.
- Проте у ГУР МО наголосили, що Україна не проводить на території Білорусі жодних бойових операцій.