"Колективний Путін" мріє втягнути Мінськ у наземну операцію, але в нього не виходить. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Можливі жертви: Росія планує масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі з Соловйовим

Світ попереджений про загрозу

Юсов наголосив, що режим Лукашенка допомагає країні-агресору, але білоруська армія не бере участь безпосередню у війні. Зокрема, Білорусь надає повітряний простір та допомагає з навчанням російських військових.

Аби досягнути цієї мети, росіяни влаштовують різноманітні провокації, зокрема за участі пропагандиста Соловйова. Однак світ попереджений, тому Юсов сподівається, що з цієї провокації нічого не вийде.

Україна попереджена, Білорусь попереджена, світ попереджений,

– наголосив чиновник.

Юсов додав, що Україна веде оборонну війну, ні на кого не збирається нападати.

Чи можуть росіяни змінити плани

Юсов зазначив, що розвідка оприлюднила попередження з певною метою. Це один з інструментів протидії ворожим ІПСО.

Розвідник наголосив, що таке інформування надзвичайно важливе, оскільки ця операція ніякого секрету ні для кого не становить.

Що відомо про можливу провокацію