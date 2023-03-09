Він має вже невдовзі прибути до Білорусі. Фарс для пропагандистів збираються розіграти вже 11 березня. У цей день запланована організація телерадіомоста. Окрім того, для російських пропагандистських ЗМІ запланували пряму трансляцію з місця "інциденту".

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Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення,

– мовиться у повідомленні ГУР МО.

Російські окупанти хочуть створити ворожу суспільну думку про Україну з боку білоруських громадян. Окрім того, загарбники хочуть, аби збройні сили Білорусі брали участь у війні на боці Росії.

У ГУР МО нагадали, що Україна не проводить на території Білорусі жодних бойових операцій.

Соловйов припхався на Донбас

Російський пропагандист припхався на Донеччину й поблизу Вугледара потрапив під удар ЗСУ. Соловйов збирався записати черговий брехливий матеріал та підбадьорити майбутніх "пакетизованих".

Водночас після обстрілу Соловйов був переляканий й не зміг зібратися до купи.