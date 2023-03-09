PR-директорка російського репера "Птаха" Марина Євстифєєва заявила, що "Птаха" інсценував обстріл у так званій "ДНР" та своє зникнення "заради жарту". Про це пише 24 Канал.
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Недолугий жарт чи невдалий піар: що відомо про вчинок російського
недорепера
PR-директорка "Птахи" повідомила, що він вийшов на зв'язок і з ним все гаразд. Вона заявила, що своїм вчинком репер вирішив "потролити" українських військових, які роблять фото та відео на передовій, але "жарт явно вийшов з-під контролю".
Нагадаємо, що 8 березня у мережі з'явилися відео, які нібито під час обстрілу репер надіслав своїм друзям. Там було чути постріли. Після цього "Птаха" не виходив на зв'язок і російські телеграм-канали почали заявляти про його смерть.
Що варто знати про репера "Птаха"
- Так званий репер "Птаха", справжнє ім'я якого Давід Нурієв, є типовим "російським репером" у всіх сенсах цього слова – яка музика, такі й принципи.
- До повномасштабного вторгнення він підтримував окупацію Криму і відкрито заявляв про те, що усі території колишнього СРСР нібито належать Росії. Він неоднократно говорив, що ці землі потрібно "повернути" під російський контроль.
- Після 24 лютого 2022 року він записав 2 прокремлівські треки на підтримку війни.
- До слова, станом на 9 березня "Птаха" перебуває на окупованій території Донбасу. Там він хоче зняти кілька кадрів для своїх пропагандистських "пісень". Власне, це все, що вам потрібно знати про цю особу.