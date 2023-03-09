PR-директор российского рэпера "Птаха" Марина Евстифеева заявила, что "Птаха" инсценировал обстрел в так называемой "ДНР" и свое исчезновение "ради шутки". Об этом пишет 24 Канал.

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Бестолковая шутка или неудачный пиар: что известно о поступке русского недо рэпера

PR-директор "Птахи" сообщила, что он вышел на связь и с ним все в порядке. Она заявила, что своим поступком рэпер решил "потролить" украинских военных, которые делают фото и видео на передовой, но "шутка явно вышла из-под контроля".

Напомним, что 8 марта в сети появились видео, которые якобы во время обстрела рэпер направил своим друзьям. Там были слышны выстрелы. После этого "Птаха" не выходила на связь и российские телеграмм-каналы начали заявлять о его смерти.

Что стоит знать о рэппере "Птаха"