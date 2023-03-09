PR-директор российского рэпера "Птаха" Марина Евстифеева заявила, что "Птаха" инсценировал обстрел в так называемой "ДНР" и свое исчезновение "ради шутки". Об этом пишет 24 Канал.
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Бестолковая шутка или неудачный пиар: что известно о поступке русского
недорэпера
PR-директор "Птахи" сообщила, что он вышел на связь и с ним все в порядке. Она заявила, что своим поступком рэпер решил "потролить" украинских военных, которые делают фото и видео на передовой, но "шутка явно вышла из-под контроля".
Напомним, что 8 марта в сети появились видео, которые якобы во время обстрела рэпер направил своим друзьям. Там были слышны выстрелы. После этого "Птаха" не выходила на связь и российские телеграмм-каналы начали заявлять о его смерти.
Что стоит знать о рэппере "Птаха"
- Так называемый рэпер "Птаха", настоящее имя которого Давид Нуриев, является типичным "российским рэпером" во всех смыслах этого слова – какова музыка, таковы и принципы.
- До полномасштабного вторжения он поддерживал оккупацию Крыма и открыто заявлял, что все территории бывшего СССР якобы принадлежат России. Он неоднократно говорил, что эти земли нужно "вернуть" под российский контроль.
- После 24 февраля 2022 года он записал 2 прокремлевских трека в поддержку войны.
- К слову, по состоянию на 9 марта "Птаха" находится на оккупированной территории Донбасса. Там он хочет снять несколько кадров для своих пропагандистских песен. Собственно, это все, что вам нужно знать об этом человеке.